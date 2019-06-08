Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit Geçtiğimiz ay Hakkari'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA’da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu Geçtiğimiz 4 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Sakaryalı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ise yaralanarak Ankara GATA’da tedaviye alındı. Celal Hayta bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nde oturan şehidin cenazesi yarın Ankara GATA’da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek toprağa verilecek.

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