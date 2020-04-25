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Aktüel

Hakkari’de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

2020-04-25 01:51:02 -
Hakkari’de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Şemdinli ilçemizde PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelimizin arama tarama faaliyetleri sırasında kaya dibinde toprağa gömülü vaziyette PKK/KCK Terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 2 adet AK-47 Otomatik Silahına ait şarjör, 30 Adet AK-47 Silahına ait 7,62*39 Çapında Fişek, 22 Adet G-3 Silahına ait 7,62*51 Çapında Fişek Patlayıcı Yapımında Kullanılan Değişik Nevi ve Miktarlarda Patlayıcı Madde, 4 Adet El Bombası, 2 Adet Parça ve Basınç Etkili Bomba (Soda Şişesine Hazırlanmış), 4 Pil Bloğu ele geçirilmiş, bahse konu malzemeler Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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