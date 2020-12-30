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Aktüel Hakkari'de terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:13:30 -
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve doçka silahı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkisinde dün yapılan operasyonda bulunan PKK'lı teröristlere ait cephanelikte yapılan aramada, doçka silahı ve buna ait bin 842 mühimmat, 82 milimetrelik havan ve sehpası, 13 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 14 havan tapası, SPG 9 roket ve sehpası, 29 SPG 9 mühimmat sevk fişeği, 27 SPG 9 mühimmatı, savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Cevizli Köyündeki operasyonda da bir şüphelinin evinde yapılan aramada, mavzer tüfeği ve bu silaha ait 97 fişek bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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