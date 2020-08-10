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Aktüel

Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin acı haberi Antalya'daki ailesine verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 09:27:27 -
Hakkari'de şehit olan özel harekat polisinin acı haberi Antalya'daki ailesine verildi

ANTALYA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 52 yaşında şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın acı haberi Kaş ilçesindeki annesine verildi.

Kınık Mahallesi'ne gelen Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, şehit polisin 85 yaşındaki annesi Münevver Kısar'a gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından oğlunun şehadet haberini verdi.

Şehidin büyük üzüntü yaşayan annesi, "Emekli olacağını, artık gitmeyeceğini söylemiştin. Beni 4-5 gündür aramamıştın, gün aşırı arardın. Hani gelecektin? Emekli olup bir daha gitmeyecektin." diye gözyaşı döktü.

Şehidin annesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Kısar'ın cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Kınık Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Yüksekova ilçesinde, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşündeki polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisi şehit olmuştu.

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