  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de ruhsatsız 110 av tüfeği ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de ruhsatsız 110 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 23:42:00 -
Hakkari'de ruhsatsız 110 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari-Derecik'te bir kamyonette ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu bulundu.

Valilikten yapılana açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Cemekürk mezrasında dün bir kamyonette yapılan aramada ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı
Otomotiv

İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online satış sitesinde 20 bin TL'ye satışa konulan hurda halindeki araç 20 bin TL'ye alıcı buldu.
Kış sporlarında kazalardan korunma yolları
Kadın - Aile

Kış sporlarında kazalardan korunma yolları

Kış sporları, insanların kış dönemlerinde buzlu ya da karlı zeminlerde yaptıkları spor aktivitelerine denir.

Dikkat çeken açıklama: Doğu Akdeniz'in altı çizildi
Dünya

Dikkat çeken açıklama: Doğu Akdeniz'in altı çizildi

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex, yasa dışı geçişlerin 2021 yılında yüzde 68 arttığını, düşüş tespit edilen tek rotanın Do..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay