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Aktüel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:51:43 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, iki AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 10 şarjör ve 100 fişek, hücum yeleği, iki sırt çantası, iki akım ölçer, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait alıcı-verici, güneş paneli, termal şemsiye, İki termal kıyafet, flaş bellek, ses kayıt cihazı, 3 roketatar sevk fişeği, iki roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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