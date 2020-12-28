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Aktüel Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:00:13 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 26-27 Aralık'ta merkez Kavaklı köyü Katomarinos bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda uzak menzilli telsiz, 2 el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 99 fişek, 5,56 milimetrelik 7 bin 207 piyade tüfeği fişeği, 77 uçaksavar fişeği, jeneratör, 2 güneş paneli ve kabloları, el feneri, 4 portatif şarjlı ışıldak, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye, 6 büyük tüp, 6 piknik tüpü, mutfak ocağı, 8 büyük pil bloku, 2 sırt çantası, hücum yeleği, 48 büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 şarjör kütüklüğü, çok sayıda kullanılmış leşker kıyafeti, 3 çuval içinde 50 kilogram un, 2 çuval içinde 50 kilogram şeker, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram nohut, 50 kilogram bulgur, 5 kutu içinde 10 kilogram bal ve 2 teneke içinde 18 kilogram zeytin ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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