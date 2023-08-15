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Yaşam Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı
Yaşam

Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 22:45:00 -
Hakkari'de PKK operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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