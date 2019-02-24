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Hakkari’de Mehed Dağı kış tırmanışı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişilik dağcı ekibi, Mehed Dağı’na kış tırmanışı yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 11:21
Hakkari’de Mehed Dağı kış tırmanışı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişilik dağcı ekibi, Mehed Dağı’na kış tırmanışı yaptı.


Gençlik Merkezi ve Spor il Müdürlüğü tarafından hazırlanan araç ile Hakkari merkezinden ayrılan 20 dağcı, Durankaya tepesinde ayaklarına bağladıkları yerli hediklerle yüksekliği yaklaşık 3 bin metre olan Mehed Dağı zirvesine doğru hareket ettiler. Yaklaşık 6 kilometre olan parkur uzunluğu ve kar yığının yüksek olmasından dolayı 7 dağcı, geri dönmek zorunda kaldı. 5 saat sonra zirveye varan dağcılar, havanın açık ve sıcak olmasını fırsat bilip zirvede güzel manzarayı izlediler. Bir müddet sonra aynı parkurdan inişe geçen dağcılar, üç buçuk saat sonra araç yoluna ulaştı.


Tırmanışla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkariİl Temsilcisi Naci Ertunç, "Bilindiği gibi dağcılıkta yarış yoktur, gidebildiğin kadar gider, işi zora sokmadan ve riske girmeden dönmesini bileceksin.Arkadaşlarım da bunu yaptılar. Ayrıca benimle beraber zirveye kadar yol alan on iki dağcı arkadaşlarımın göstermiş oldukları yüksek performans gözden kaçmadı. Katılımda bulunan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum. Ayrıca bize bu tırmanışta destek sağlayan Gençlik Merkezi Spor il Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Yaklaşık bir buçuk yıldır kurulan CİSAD sayesinde dağcılığa ve doğa sporlarına her geçen gün katılımın çoğaldığını ifade eden Ertunç, "Fırsat buldukça bölgemizi tanıtmak maksadıyla, halkımızın doğa ile iç içe olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


Mehed Dağı Kış tırmanışına tek bayan dağcı olarak katıldığını ifade Gülizar Harmanc ise, "Çok mutluyum. Bu sevincimi tüm dağcı arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Toplam dokuz saat süren Mehed Dağı etkinliği çok zor ve zahmetli geçti ancak zirveye ulaştığımızda üzerimizdeki tüm yorgunluğu attık. Bundan sonra yapılacak tüm faaliyetlere katılacağım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:21
  1. doğa

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