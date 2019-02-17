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Hakkari’de Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması

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17 Şubat 2019 Pazar 18:48
Hakkari’de Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması

Hakkari’de düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması renkli görüntülere sahne oldu,


Hakkari Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya Hakkari merkez ile ilçelerden 17 ekip katıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile vatandaşların da izlediği yarışmalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Yarışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, kulüpler arası düzenlenen halk oyunları müsabakalarına 17 ekibin katıldığını ve dereceye giren kulüplerin 9 Mart’ta Van’da düzenlenecek olan bölge yarışmasında Hakkari’yi temsil edeceğini söyledi. Zerek, “Minikler kategorisinde Hakkari Belediyesi, yıldızlar kategorisinde Şemdinli Halk Eğitim Gençlik Spor Kulübü, gençler kategorisinde Colemerg Spor Kulübü ve büyükler kategorisinde ise Rengi Hakkari Gençlik Spor Kulübü birincilik elde ederek, ilimizi temsil etmeye hak kazanmışlardır. Tüm kulüpleri tebrik ederken, ilimizi temsil edecek olan kulüplere de başarılar dilerim” dedi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyeleri, yarışmanın sonunda folklorcularla kol kola girip halay çekerken, yarışmanın ardından dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.


Dereceye giren takımlar, 9 Mart’ta Van’da yapılacak bölge yarışmasında Hakkari’yi temsil edecekler.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:48
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