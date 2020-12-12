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Aktüel Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 13 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 13 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:50:56 -
Hakkari'de Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 13 kişiye ceza kesildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 16 bin 250 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir binanın 2. katında depodan bozma bir mekanda Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 13 kişiye toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeci iki kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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