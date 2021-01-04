  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Aktüel

Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: "Hakkari, 2021 kayak sezonunu açtı. Türkiye kayak yarışmalarını bu sene burada yapmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:43:57 -
Hakkari'de kayak sezonu açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari, 2021 kayak sezonunu açtı. Türkiye kayak yarışmalarını bu sene burada yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Kentteki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde Kulüplerarası Alp Disiplini İl Birinciliği yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 6 kategoride gerçekleştirilen yarışlara 45 sporcu katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım, yarışların ardından sporcularla bir araya geldi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın yapıldığı kayak merkezinde yarım metreyi aşkın karın olduğunu söyledi.

Merkezdeki kar kalitesinin iyi olduğunu belirten Akbıyık, "2021'in ilk yarışması ve etkinliğini burada yapmış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği desteklerle kentteki sporun gelişmesine ve sporcuların yetiştirilmesine yönelik 50 milyon liranın üzerinde yatırım var. Bakanlığımız desteğiyle yeni kar ezme makinemiz 1-2 gün içinde gelecek. Önceki makineyi de Yüksekova'ya vereceğiz. Orada da çok yetenekli ve başarılı kayakçılarımız var." diye konuştu.

Kayak merkezinde otel yapımına başlandığını ve pisti 3 bin 500 metreye çıkarttıklarını aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari, 2021 kayak sezonunu açtı. Türkiye kayak yarışmalarını bu sene burada yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Kentte birçok yüksek zirve bulunuyor ve doğa sporları yapılabiliyor. Hakkari bu anlamda da bölgenin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Kentteki gençler de çok yetenekli. Her branşta ciddi başarılar elde ediyorlar. Bölgede birçok festival yaptık. İnşallah Cilo Sat Gölleri'nde de festival yapacağız."

Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi
Dünya

Skandal teklif 'yuh' dedirtti! İmamları fişleme dönemi

Fransa ile birlikte Avrupa’daki İslam düşmanlığının başını çeken Avusturya, cuma gününden itibaren imamları kayıt altına almaya ve fişlemeye..
‘Test ettik ve beğendik’ diyerek duyurdular: Türkiye'den İHA satın almaya hazırlanıyoruz
Dünya

‘Test ettik ve beğendik’ diyerek duyurdular: Türkiye'den İHA satın almaya hazırlanıyoruz

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk İHA'larını denediklerini ve yakın zamanda alma niyetinde olduklarını açıkladı...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay