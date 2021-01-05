Hakkari'de kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilik ve hayırseverler de sürpriz yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de arkadaşlarının yaptığı kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa, Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, Giresunlu hayırsever iş insanı ile Aşçılar ve Pastacılar Derneği de pasta ve hediye gönderdi.

Yenimahalle'de yaşayan çocuklar, 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem'in doğum gününü kutlamak amacıyla kardan 3 katlı pasta yaptı.

Pastayı İrdem'in evine götürerek sürpriz yapan çocukların görüntülerinin sosyal medyada paylaşmasının ardından Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ailenin yaşadığı yeri tespit etti.

Hüseyin İrdem'i evinde ziyaret eden ekipler, doğum gününü kutlayarak Hüseyin'e çeşitli hediyeler verdi.

Giresunlu iş insanı Mustafa Avcı ile Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt da İrdem'e 3 katlı yaş pasta ve çeşitli hediyeler göndererek doğum gününü kutladı.

Kardan doğum günü sürprizinin kendilerine şans getirdiğini söyleyen İrdem, arkadaşlarına, yaş pasta ve hediye göndererek kendilerini sevindiren Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Avcı ve Kurt'a teşekkür etti.