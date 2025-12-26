Hakkari’de hafif ticari araç Zap Suyu’na yuvarlandı! 1 yaralı kurtarıldı, kayıplar aranıyor

  • İSTANBUL
Hakkari’de kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu’na yuvarlandı. Araçta bulunan bir kişi ekipler tarafından bot yardımıyla yaralı olarak kurtarılırken, kayıp olduğu değerlendirilen diğer kişiler için arama çalışması başlatıldı.

Hakkari'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyuna uçtu. Araçtaki bir kişi ekipler tarafından bot yardımıyla yaralı olarak çıkarılırken, kayıp diğer kişilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan bir kişiyi yaralı olarak çıkarırken, kayıp diğer kişilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bu arada vatandaşlar da ellerindeki fenerlerle su kenarında arama çalışmalarına destek verdi.

