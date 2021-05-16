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Yaşam Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Yaşam

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:47:00 -
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari il sınırları içinde 17 Mayıs saat 05.01'den 31 Mayıs saat 23:59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum kuruluşları hariç, anma ve anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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