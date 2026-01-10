  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Hakkari’de 2 öğrenci kar altında kaldı
Yerel

Hakkari’de 2 öğrenci kar altında kaldı

DHA
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakkari’de 2 öğrenci kar altında kaldı

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde KYK binasının çatısından düşen kar kütlesi, yoldan geçen iki üniversite öğrencisinin üzerine düştü. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de yolda yürüyen 2 üniversite öğrencisi, üzerlerine çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkari Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü binası önünden geçen 2 üniversite öğrencisinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan öğrenciler, çevredeki diğer öğrencilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 öğrenci, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

