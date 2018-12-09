Hakkari'de askeri araç devrildi!

Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kapanan 2 köy, 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Van karayolu 20’nci kilometresinde yolun kaygan olmasından dolayı askeri kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu bir binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı.

Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 2 bin 600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen devam ediyor.