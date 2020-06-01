  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 21:32:41 -
Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Mayıs'ta Yüksekova ilçesine bağlı Ovaiçi köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı