  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de 50 kilo 852 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 50 kilo 852 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:04:30 -
Hakkari'de 50 kilo 852 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında araziye gömülü 50 kilo 852 gram eroinle bir araçta 150 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Merkez Sarıtaş köyü Dikilitaş mezrası kırsalında 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 100 pakette 50 kilo 852 gram eroin bulundu.

Ayrıca ihbar üzerine dün Yemişli mezrasına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, terk edilen araçta yaptıkları aramada uyuşturucu imlatında kullanılan 150 litre asit anhidrit ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boko Haram 110 çiftçiyi katletti
Dünya

Boko Haram 110 çiftçiyi katletti

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin öldüğü..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay