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Aktüel

Hakkari-Yüksekova kara yolundaki heyelan

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:24:54 -
Hakkari-Yüksekova kara yolundaki heyelan

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1 Mayıs'ta Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Sağanağın neden olduğu heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile heyelan bölgesine gelerek çalışmaları izledi ve ekip yetkilisinden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle Yüksekova'nın Van ve Hakkari ile olan kara yolu bağlantısının kesildiğini hatırlattı.

Vatandaşların bu süreçte ara tahliye yollarını kullandığını belirten Akbıyık, "Kara yolunda geçişin sağlanması için Karayolları ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. İnşallah yol yeniden açılır ve vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde Hakkari ve Van'a ulaşım sağlarlar." diye konuştu.

Ziyarette, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da yer aldı.

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