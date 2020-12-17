Hakkari ve Van sınırında arazi aracı, mazot, silah ve kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınır hatlarında arazi aracı, mazot, silah ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdükleri belirtilerek, "Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.