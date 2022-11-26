  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakkari Valiliği duyurdu: Yasaklandı
Gündem

Hakkari Valiliği duyurdu: Yasaklandı

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla yapılması planlanan yasa dışı yürüyüş gerekçesiyle kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin, kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 18:26:00 -
Hakkari Valiliği duyurdu: Yasaklandı

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla yapılması planlanan yasa dışı yürüyüş gerekçesiyle kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin, kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK, KCK, PYD ve YPG'nin sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla yürütülen Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç Hava operasyonlarıyla ilgili sol terör örgütleri ve müzahir kişiler tarafından Yüksekova'da "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla 28 Kasım'da sınıra doğru yoğun katımlı yaşa dışı yürüyüş yapılacağının değerlendirildiği belirtildi.

Ülke genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan teröristler tarafından intikam alma duygusuyla hareket edilip toplumsal olaylar çıkarılarak kaos ortamı oluşturulmaya, karşıt gruplar arasında çatışma çıkarılmaya çalışılabileceğine işaret edilen açıklamada, yapılacak yasa dışı yürüyüşe il merkezi, ilçeleri ve diğer illerden yoğun katılımın olacağının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanması, toplanmaları ve araç seyirlerinin kısıtlanması, 27 Kasım saat 08.00'den 28 Kasım saat 20.00'ye kadar 36 saat süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içinde yasaklanması kararı alınmıştır."

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Patlama sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be
İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be

Gündem

İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakırken gülüştüler! İYİ Partililere vatandaştan tepki: Utanın be

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış

Gündem

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüsü! Patlamadan önce turist kamerasına böyle yansımış

Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Gündem

Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak

Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatlarını kaybettiler! İsimleri yaşatılacak

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon
Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

Gündem

Pençe Kılıç'ı böyle gördüler! İngilizlerden provokasyon

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler
İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler

Siyaset

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Pençe Kılıç Harekatı hakkında skandal sözler

TSK teröristlere bomba yağdırıyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay
TSK teröristlere bomba yağdırıyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay

Gündem

TSK teröristlere bomba yağdırıyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda dikkat çeken detay

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı
Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı

Gündem

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı

Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu... ABD'li vekilden skandal sözler
Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu... ABD'li vekilden skandal sözler

Gündem

Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu... ABD'li vekilden skandal sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23