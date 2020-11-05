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Aktüel Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:52:30 -
Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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