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Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova'da gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi defnedildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:17
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Yüksekova'da 25 Şubat'ta arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz (21) için Sincan ilçesindeki Çimşit Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile askeri personel katıldı.

Korkmaz'ın naaşı, öz geçmişinin okunmasının ardından dualar eşliğinde mezarlığın şehitlik kısmında toprağa verildi.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, tabuta sarılı Türk bayrağını şehidin annesine teslim etti. Daha sonra şehit için saygı atışı yapıldı.

Şehit Korkmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:17
  1. Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'

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