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Biyografi Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?
Biyografi

Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?

Hakkari müftüsü İsmail Fakirullahoğlu kim? 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Hakkari müftülüğüne ise İsmail Fakirullahoğlu atandı. Peki, İsmail Fakirullahoğlu kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:08:00 -
Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?

Resmi Gazete atama kararları | Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Hakkari müftüsü kim? Hakkari müftüsü kim oldu?

İsmail Fakirullahoğlu 1980 yılında Siirt Tillo'lu bir ailenin çocuğu olarak Erzurum'da doğdu. İlçe müftümüz, Hınıs İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra,1996 yılında başlamış olduğu Atatürk üniversitesi İlahiyat fakültesini 2001 yılında başarıyla tamamlamıştır. 2002-2005 yılları arasında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezini, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de tefsir anabilim dalında Ebdeu'l-Beyân li-Cemîi Âyi'l-Kur'ân adlı tefsiri tefsir usulü açısından değerlendirerek Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. Arapça eğitimini akrabası olan Tillolu şeyh Muhammed Bedreddin Sancar’ın medresesinde tamamlamıştır. 1999 yılında sırasıyla Erzurum Hınıs’ta imam hatiplik, 2001-2010 yılları arasında Trabzon Sürmene, Erzurum Hınıs ve Erzurum Palandöken ilçesinde vaizlik, Erzurum Tekman İlçesinde Müftü vekilliği yaptı. 2010-2017 yılları arasında Van Gürpınar ilçe müftülüğü, Van il müftü yardımcısı ve Van Gevaş ilçe müftü vekilliğinde bulundu. 2017 yılından beri Diyarbakır Sur ilçe Müftüsü olarak görev yapmaktadır. Arapça bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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