  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari dağlarında açan ters laleler göz kamaştırıyor

2020-04-27 13:19:33 -
Hakkari dağlarında açan ters laleler göz kamaştırıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.

İlçenin bazı yüksek kesimlerde doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

Alan köyündeki 1200 rakımlı dağlarda sarı ve turuncu çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğal ortamlarında yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı