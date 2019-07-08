0553 313 94 23

Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:45
  1. Hakkari
  2. Çukurca ilçesi
  3. terör operasyonu
  4. Terörle Mücadele
  5. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    1. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    2. Bilecik’te ev yangını
    3. İnci kefali balıklarının dönüş..
    4. Rektör Prof. Dr. Ali Gür mezun olan..
    5. Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Hamed..
    6. İki binanın arasına sıkışan köpeği..
    7. "Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için..
    8. Diyarbekirspor’da transfer arayışı
    9. Çin’den gözaltındaki Avustralyalı..
    10. Altaylı Furkan’ın gidişi sessiz oldu
    11. Kütahya’da saniye saniye kaza anları
    12. Bomba sanıldı, öğrencilerin deney..
    13. Tüfekle şaka ölümle bitti
    14. Malatya'da serinlemek için baraja..
    15. Ahlat’ta LGS tercihleri devam ediyor
    16. Kore'yi sallayan gelişme! Ülkeden kaçtı
    17. "Bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum"
    18. Başkan Gökhan Yüksel, 31. Osmangazi’yi..
    19. Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza..
    20. Pendik’teki magandanın ehliyetine el..
    21. TÜGŞAV’dan S-400 açıklaması
    22. Anlaşma sağlandı! Gaston Campi..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Sınırları aşan dostluk sürecek
    25. İncirliova Belediyespor’un yeni..
    26. Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’yla ilgili..
    27. Türk Hava Yolları’nın rüya uçağı..
    28. Huawei teknoloji tırı Ordu’da
    29. Başkan Beyoğlu nikah şahitliği yaptı
    30. Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor