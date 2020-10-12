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Gündem Hakk’a irtihalinin 49. Yılı! Ömer Nasuhi Bilmen anılıyor
Gündem

Hakk’a irtihalinin 49. Yılı! Ömer Nasuhi Bilmen anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Diyanet İşleri Başkanı ve İslam hukuku üzerine yazdığı eserler dolayısıyla “allame fakih” olarak nitelendirilen Ömer Nasuhi Bilmen, vefatının 49. yılında anılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 13:36:00 -
Hakk’a irtihalinin 49. Yılı! Ömer Nasuhi Bilmen anılıyor

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Diyanet İşleri Başkanı ve İslam hukuku üzerine yazdığı eserler dolayısıyla “allame fakih” olarak nitelendirilen Ömer Nasuhi Bilmen, vefatının 49. yılında anılıyor. Hayatı boyunca İslâm fıkhının birçok alanında önemli eserler veren Bilmen, ‘Kur’an-ı Kerim’in Tefsiri ve Türkçe Meal-i Âlisi’, ‘Büyük İslâm İlmihali’ adlı eserleriyle tanınıyor. Yazdığı eserlerle milletin önem verdiği dinî liderler arasında yer edinen Bilmen, 12 Ekim 1971 tarihinde 89 yaşında vefat etmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

KAYI

ALLAH RAHMET EYLESİN .
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Nakşi

Rabbim şefaati uzmalarına Nail eylesin Bu büyük ALLAH Dostu gibi nesiller yetiştirmek nasip eylesin
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