Hakk’a irtihalinin 49. Yılı! Ömer Nasuhi Bilmen anılıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Diyanet İşleri Başkanı ve İslam hukuku üzerine yazdığı eserler dolayısıyla “allame fakih” olarak nitelendirilen Ömer Nasuhi Bilmen, vefatının 49. yılında anılıyor.
Sebahattin Ayan İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Diyanet İşleri Başkanı ve İslam hukuku üzerine yazdığı eserler dolayısıyla “allame fakih” olarak nitelendirilen Ömer Nasuhi Bilmen, vefatının 49. yılında anılıyor. Hayatı boyunca İslâm fıkhının birçok alanında önemli eserler veren Bilmen, ‘Kur’an-ı Kerim’in Tefsiri ve Türkçe Meal-i Âlisi’, ‘Büyük İslâm İlmihali’ adlı eserleriyle tanınıyor. Yazdığı eserlerle milletin önem verdiği dinî liderler arasında yer edinen Bilmen, 12 Ekim 1971 tarihinde 89 yaşında vefat etmişti.