Hakim ve savcı yardımcılığı geldi mi? Hakim ve savcı yardımcılığı düzenlemesinde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, Hekim ve savcı yardımcılığı sınavı nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Türkiye’de ilk kez uygulanacak 'hakim ve savcı yardımcılığının' ayrıntıları belli oldu. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı yaş şarkı kaç?

Adalet Bakanlığının hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin teknik çalışmasında sona gelindi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla hakim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi iki yıl olan adaylık süreci yerine üç yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek. Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıktaki gibi 35 yaş sınırı korunacak. Avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için yaş üst sınırı 45'ten 40'a düşürülecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı eğitimi nasıl olacak?

Hakim-savcı yardımcılığı süreci temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak. Temel ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak. Son eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başarılı olanlar bakanlık tarafından mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklif edilecek. Kurul tarafından mesleğe kabul edilenler ad çekmek suretiyle görev yerlerine atanacak.

Hakim ve savcı yardımcıları nereye atanacak?

Hakim ve savcı yardımcıları görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Bu kişiler görev döneminde sadece eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak. Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 yardımcı verilecek, böylece hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

Hakim ve savcı yardımcıları nerelerde görev yapacak?

Görev döneminde hakim yardımcıları asliye derecesinde bir hukuk ve ceza mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay, savcı yardımcıları ise cumhuriyet savcısının yanında en az 10 ay, idari yargı hakim yardımcıları idare ve vergi mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay görev yapacak. Hakim ve savcı yardımcıları Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde bu dönem içinde görev alacak.