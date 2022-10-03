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Gündem Hakim Serkan Tüzün, karısını öldürüp intihar etti! Alperen Ocakları'nın eski genel başkanıydı
Gündem

Hakim Serkan Tüzün, karısını öldürüp intihar etti! Alperen Ocakları'nın eski genel başkanıydı

Alperen Ocakları eski Genel Başkanı olan Adalet Bakanlığı tetkik hakimi Serkan Tüzün, 3 çocuğunun annesi eşi İlksen Tüzün'ü silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:58:00 -
Hakim Serkan Tüzün, karısını öldürüp intihar etti! Alperen Ocakları'nın eski genel başkanıydı

Ankara'da hakim Serkan Tüzün, evinde geçirdiği bunalım sonucu önce 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü silahla vurarak öldürdü, ardından da aynı silahla kendi canına kıydı. İlksen Tüzün ve Serkan Tüzün'ün cenazeleri Adi Tıp morguna kaldırıldı.

Alperen Ocakları'nın genel başkanı iken görevden alınan Serkan Tüzün, daha sonra hakim olmuş, Danıştay'da tetkik hakimliği yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda daire başkanlığı yapmıştı.

 

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