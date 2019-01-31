Hakim karşısına çıkan Arda Turan'dan duygusal paylaşım

Dün 32'inci yaşını kutlayan Arda Turan, Berkay Şahin'in burnunu kırdığı kavgadan dolayı hakim karşısına çıktı. Davaları ertelenen Turan, dün annesiyle alakalı duygusal bir paylaşım yaptı.

"Ben oğluma; O torununa bakarken…"

32 yaşına basan futbolcu Arda Turan, sosyal medya sayfasından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Turan fotoğrafın altına ise "Ben oğluma; O torununa bakarken… " notunu düştü.

Hakim karşısına çıktı

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, aralarındaki kavganın ardından dün ilk kez karşı karşıya geldi. Hapis istemiyle yargılanan iki isim hakim karşısına çıktı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti.

"Aylık gelirim 300 bin euro"

Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Turan mahkemede, "Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya 'sıkın' dediğini duydum" derken Şahin ise "Arda, 'Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz' ifadeleriyle hastaneye geldi.

İkilinin davası 19 Haziran 2019'a ertelendi.