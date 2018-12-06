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Hakeme kafa atan futbolcu müsveddesinin cezası belli oldu

Zonguldak'ta oynan Süper Amatör Lig mücadelesinde hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa atan Yasin Akyıldız'a Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından 20 maç ceza verildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 19:50
Hakeme kafa atan futbolcu müsveddesinin cezası belli oldu

Zonguldak'ta geçen hafta sonu Süper Amatör Lig'de Kozlu Belediyespor, Kozlu Şehir Stadyumunda Filyos Ateşspor'u konuk etti.

Kozlu Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam eden maçın 44. dakikasında maçın hakemi Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşsporlu oyuncu Yasin Akyıldız'ın yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart verdi.

Hakeme kafa attı

Kırmızı kartın ardından çılgına dönen Akyıldız, maçın hakemi Eren Ferhat Çelik'e kafa attı.

Olayın şokunu yaşayan Çelik'in dudağı patladı. Sahada görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı hakem Ferhat Çelik, maçı tatil etti. Polis eşliğinde sahadan çıkan hakem Çelik, soluğu Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakolda aldı.

Hakem Eren Ferhat Çelik, futbolcu Yasin Akyıldız'dan şikayetçi oldu. Futbol İl Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporunu değerlendirerek Yasin Akyıldız'a 20 maç müsabakalardan men cezası verdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:50
  1. Zonguldak
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Kozlu
  4. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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