Hakaretler yağdırdı, konukluğu kaptı... İsmail Saymaz hasta mı?

Kendisinin Akit TV'de programa davet edildiğini söyleyip, "Önce hakaret ediyorlar, sonra programa davet ediyorlar, hasta mı bunlar" eleştirisinde bulunan İsmail Saymaz, Albayraklar'ın sahibi olduğu medya organları ve yazarları ile birbirlerine karşılıklı hakaretlerde bulundukları halde, Tvnet'te daimi konukluğu kaptı..

Gezi isyanı sebebi ile Yeni Şafak'taki yazılar için ağır suçlamalarda bulunan İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yenişafak, Gezi Parkı sürecinde aykırı görüşler dile getiren Kürşat Bumin, Murat Menteş ve Işın Eliçin gibi yazarlarıyla yolunu ayırırken, yorum sayfası­nı da Murat Aksoy’dan alıp Cem Küçük’e teslim etti. Böylece Ali Bayramoğlu dışında kalan bütün aykırı sesler bastırıldı. Tipik parti yayın organına dönüşen Yenişafak, demokrat kesimler nezdindeki itibarını kaybetti. AKP’nin “Millî Gazetesi” kimliğine bürünen Yenişafak; aynı kulvardaki Sabah, Star, Takvim ve Türkiye ile birlikte Gezi Parkına karşı “cephe savaşı” verdi. Bu savaşta kazananların kim olduğu henüz netleşmedi. Fakat kaybeden taraflardan biri, gazetesinin gerçekdışı yayınları ile aldatılan Yenişafak okuru oldu."

Önüne gelene hakaret etmiş

Albayrak'lara ait Tvnet'te programa başlayan aynı Saymaz, Albayrakların Yeni Şafak gazetesi Yazarı Özlem Albayrak'a da şöyle hakaret etmişti:

Sensin utanmaz, haddini bil. Ne demek istediğim çok belli, çarpıtma.

Yeni Şafak gazetesinden Hasan Öztürk ise, İsmail Saymaz için “Uğur Dündar olmaya soyunuyor” benzetmesi yapmıştı:

İsmail Saymaz, Yeni Şafak ve Tvnet'in sahibi Albayrak'lara da daha önce "hamasete direnemedi" diye alaya almaya kalkışmıştı.

Şimdi kamuoyu, “Bu Akit’çileri anlamak mümkün değil. Akit gazetesinde hakaret edip, Akit TV’de programa davet ediyorlar. Hasta mısınız?” tiviti atan İsmail Saymaz için şu sorunun cevabını merak ediyor: "İsmail Saymaz hasta mı? Hakaret ettiği, kendisine hakaret edildiği medya grubunda niye daimi konuk oluyor?"