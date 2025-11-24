Hakan'dan 13 yıllık kariyerinde bir ilk! Kaçan Penaltı Inter’i Yaktı
Milano derbisinde AC Milan’ın 1-0’lık galibiyetine en çok damga vuran an, Hakan Çalhanoğlu’nun kariyerinde ilk kez bir derbide penaltı kaçırması oldu.
İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Inter, ezeli rakibi AC Milan'a 1-0 mağlup oldu.
Avrupa'da haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri Inter ile Milan arasında oynandı.
San Siro'daki maç, AC Milan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Derbinin kırılma anı, A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı kaçırmasıydı.
74'üncü dakikada topun başına geçen Çalhanoğlu, beyaz noktadan meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.
Çalhanoğlu daha önceki bir açıklamasında, "Büyük konuşmak istemiyorum fakat normalde penaltı kaçırma ihtimalim yok çünkü kaleciler ben şut çektiğim zaman zorlanır." demişti.
Böylece 13 yıldır aktif profesyonel futbol oynayan Hakan Çalhanoğlu, derbi geçmişinde ilk kez bir penaltıdan faydalanamamış oldu.
AC Milan, 54'üncü dakikada takımın yıldızı Christian Pulisic'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Böylece AC Milan puanını 25'e çıkarıp 2'nci sıraya yükselirken, Inter 24 puanla 4'üncü basamağa geriledi.