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Gündem Hakan Ural taşı gediğine koydu: Bunlar Erdoğan’ın kurduğu…
Gündem

Hakan Ural taşı gediğine koydu: Bunlar Erdoğan’ın kurduğu…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Çevre ve Medya" söyleşisine konuşmacı olarak çağırılan Hakan Ural, solak güruh tarafından hedef tahtasına kondu. Gelen tepkilere cevap veren Hakan Ural, "Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip Bey’in kurduğu memleketi sevmiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 16:19:00 -
Hakan Ural taşı gediğine koydu: Bunlar Erdoğan’ın kurduğu…

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, "Çevre ve Medya Üzerine" konu başlıklı söyleyişine konuşmacı olarak çağırılan Hakan Ural, gelen tepkilere ilişkin açıklamada bulundu.

Hakarete varan eleştiriler geldiğini belirten Hakan Ural, "Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ben ortaokul 2 terkim kendimi bu kadar geliştirdiysem. Şu an gençler ellerindeki imkanlarla kendilerini ne kadar geliştirebilir. Ben buna vurgu yapmak istedim" diyen Hakan Ural sözlerine şöyle devam etti:

"Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna.

Benim yıllara dayanan kariyerim pek çok kişide yok. Kadir abi bile tercih etmediği için yok. Bir tek Cüneyt Arkın’da vardı. Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, memleketi sevmiyor."

 

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