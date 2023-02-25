Hakan Ural açtı ağzını yumdu gözünü! Deprem felaketinin ardından...

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin ardından açıklama yaptı. “Çok geç alınmış bir yargı kararı” diyen Ural, Ekşi Sözlük ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural 'Neler Oluyor Hayatta' programındaki yorumları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile çok konuşuluyor. Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük’e geçtiğimiz günlerde getirilen erişim engeli ile ilgili konuştu.

Hakan Ural Twitter hesabı üzerinden “Ekşi Sözlük denen lağım çukuru sözde platforma getirilen erişim engelini çok geç kalınmış bir yargı kararı olarak görüyorum. 7/24 Hakaret üreten insanları aşağılayan kışkırtan yalan haber yayan ne idüğü belirsiz bu oluşum sonsuza dek olmaz olsun.” dedi.

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