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Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete Adalet Bakanlığı atamaları

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar atandı. Peki Hakan Öztatar kimdir, nerelidir? Hakan Öztatar hangi görevlerde bulundu?

25 Ekim 2019 Cuma 08:11
Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete Adalet Bakanlığı atamaları

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar atandı. Peki Hakan Öztatar kimdir, nerelidir? Hakan Öztatar hangi görevlerde bulundu? 

Hakan Öztatar kimdir? 

Hakan Öztatar 1977 yılında doğdu. Malatya Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2002 döneminde aynı üniversitede  “Türkiye’de Avukatlık ve Sorunları” üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

Mesleğe 1999-2000 yıllarında avukatlık stajı ile ilk adımı attı. 2000-2002 döneminde hâkim adaylığı stajını tamamladı. İlk görev yeri 2002 yılında başladığı Karaman Hâkimliği idi. 2005-2007 yıllarında Baskil Hâkimliği, 2007-2011 yıllarında Finike Hâkimliği yaptı. 2011 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği’ne atandı. 2013 yılında da Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Halen bu görevi sürdüren Hakan Öztatar, İstanbul Tahkim Merkezi

(İSTAC) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nda, 2015 yılından bu yana Adalet Bakanlığı’nı temsil ediyor. Hakan Öztatar, dostane çözüm yöntemi olarak “Arabuluculuk”, kanun yararına “Temyiz” alanlarında uzmanlaşırken, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği”ni hazırlayan ekipte yer aldı. Lisanslı Yediemin Depoları Hakkında Yönetmelik, Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Yönetmeliği, Bilirkişi ve Hakem Ücret Tarifeleri, İcra İflas Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu Yönetmeliği uzmanlık alanlarını oluştururken, İcra İflas Kanunu Bilim Komisyonu’nda çalıştı. Özellikle “Arabuluculuk” alanında 2012 yılından bu yana İsveç, Avusturya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya’ya çalışma ziyaretlerinde bulundu, konferanslara katıldı. Aynı konuda Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlenen konferans ve panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

Uzmanlık alanlarında akademisyen olarak da görev yapan Öztatar, 2011-2013 döneminde Adalet Bakanlığı Meslek İçi Eğitim Programları kapsamında ders verdi. Türkiye Adalet Akademisi’nde 2012’de “Hukuk Muhakemeleri Kanunu”, 2013’de “Yargılama Giderleri ve Harçları” alanında verdiği dersleri, 2015 yılından bu yana “Arabuluculuk” konusunda sürdürüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Öztatar, İngilizce ve Almanca biliyor.

Adalet Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre atamalar şöyle oldu: Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci atandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız getirilirken, Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat'ın ataması yapıldı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atanmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:11
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