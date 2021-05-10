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Biyografi Hakan Keleş kimdir, nerelidir? Hakan Keleş kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?
Biyografi

Hakan Keleş kimdir, nerelidir? Hakan Keleş kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan Çotanaklar (Giresunspor) 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de. Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Giresunspor Süper Lig’e çıkmayı başardı. Peki Giresunspor’un 44 yılın ardından yeniden Süper Lig’e taşıyan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımlarda oynadı, hangi takımları çalıştırdı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 08:24:00 - 2021-05-10 08:25:36
Hakan Keleş kimdir, nerelidir? Hakan Keleş kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı?

Giresunspor büyük başarıya imza attı ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlar arasında yerini aldı. En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan Çotanaklar (Giresunspor) 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de. Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Giresunspor Süper Lig’e çıkmayı başardı. Peki Giresunspor’un 44 yılın ardından yeniden Süper Lig’e taşıyan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımlarda oynadı, hangi takımları çalıştırdı?

Hakan Keleş kimdir?

Hakan Keleş 8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan Hakan Keleş,, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. 

Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım (kaptan kaptanlığı) da yapmıştır.  2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

Giresunspor ne zaman kuruldu?

1967’de kurulduktan 4 sene sonra Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen Giresunspor, 1971’den 1977’ye kadar bu başarıyı sürdürdü. Ancak 1977’den beri Süper Lig’e hasret kalan ve 7 senedir TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile birlikte 44 yıl sonra yeniden zirveye ulaştı. Ligdeki son maçında Tuzlaspor’a konuk olan Karadeniz ekibi, Eren Tozlu (5′) ve Ibrahima Balde’nin (20′) golleriyle 2-1 galip geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü 15. dakikada penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.

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