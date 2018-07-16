0553 313 94 23

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran başsavcı vekili tahliye edildi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Hüseyin Görüşen'e, mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:16
Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran başsavcı vekili tahliye edildi

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görüşen ile avukatları katıldı.

Görüşen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 15 Temmuz darbe girişimine kadar hiçbir soruşturma geçirmediğini ve inceleme yapan müfettişlerden iyi notlar aldığını savundu.

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ifade eden Görüşen, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir." dedi.

Sanık Görüşen, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, esas hakkındaki mütalaasında, Oslo sürecine ilişkin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını kaydetti.

Sanığın çocuğunu da örgütün hakim-savcı çocuklarına yönelik oluşturduğu öğrenci evlerine gönderdiğini belirten Saklıca, Görüşen'in FETÖ/PDY'nin ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Saklıca, özellikle MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması hadisesinin örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirterek, Görüşen'in cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:16
  1. İstanbul
  2. eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Hüseyin Görüşen
  3. hakan fidan

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM56 dk önce
    ... artık yaaa hakkatten.... Ulan resmen herifler kaçsın diye salıveriyorlar. Yazıklar olsun böyle saçmalık olmaz yaw, vatandan hapsanelerin kapısında nöbet tutup çıktıkça bu hainlerin ....sıksın bunu mu istiyorlar. Ne menem bir ülke oldu bu ülke
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
  1. Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
  2. Sondaj aracı yan yattı: 2 kişi öldü
  3. Terör Devleti İsrail'den kritik..
  4. OHAL sonrası için yeni gelişme
  5. Sadakataşı, kurban bedelini açıkladı
  6. Amerika Türkiye'ye Patriot satmak..
  7. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı..
  8. İslam düşmanlarından alçak protesto:..
  9. Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!
  10. Antalya'da yük asansörü düştü: 1 yaralı
  11. Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...
  12. Gürcistan’da maden faciasından dolayı..
  13. Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına..
  14. İsrail askerleri Filistinliyi vurup..
  15. Otomobil vinçle çarpıştı, sürücü..
  16. Hamileyken boğaz ağrısı nasıl geçer?
  17. Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den..
  18. Uçan taksi geliyor
  19. Eylül Yağlıkara'nın babasından yürek..
  20. Bebeklerde cilt kuruluğu neden olur?
Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
Bakan Pakdemirli: Satılan etler...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
Darbe destekçilerine dokunulmadı!
Darbe destekçilerine dokunulmadı!