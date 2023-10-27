Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

İsrail’e karşı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının başlattığı "Aksa Tufanı" 7 Ekim’den devam ediyor. Hamas, 2006’da Filistin genelinde yapılan seçimlerde Filistin halkı tarafından iktidara taşınmış ancak İsrail başta olmak üzere Batılı ülkelerce tanınmamıştı.

İsrail’in gizli planlarını eline geçiren Hamas, kritik bir karara vararak daha sonraları Siyonistlerin daha büyük bir katliama girişmemeleri adına Aksa Tufanı operasyonunu başlatmıştı.

İsrail’i ani bir baskınla hayal kırıklığına uğratan Hamas’tan yeni bir strateji daha geldi.

Edinilen bilgiye göre Hamas, Moskova’da ikili ilişkilerde bulunuyor. İsrail ve ABD’nin saldırıları altında bulunan Hamas’ın Moskova’daki görüşmeleri büyük bir önem arzediyor.

Rusya’nın Ukrayna savaşı ve Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki ABD varlığından rahatsız olduğu biliniyor.

Rusya’nın Suriye’deki yapılanması, ABD’nin ise bölgede etkinliğini kaybetmesiyle bir varlığı kalmayan Biden yönetiminin ne yapacağı ise şimdi merak konusu oluyor.

Irak’ta ve ortadoğu bölgesinde ABD üslerine yapılan baskınlar ABD’nin etkinliğini bölgede yitirdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Bir tek Akdeniz’de gemileriyle varolma savaşı veren ABD, İsrail ile tekrar bölgede etkin olmaya çalışıyor.

Ancak; Hamas’ın Moskova’daki bu ikili görüşmeleri ve Putin yönetiminin ABD'ye bakışı düşünüldüğünde 3. dünya savaşının çıkmasının an meselesi olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bu durumda ABD ve İsrail için hesaplar hiç de umulduğu gibi gitmeyeceği şeklinde gözüküyor.

Deneyimli istihbaratçı ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ın da dediği gibi Ya büyük bir savaş, ya da büyük bir barış.

Bir yanda Filistin-İsrail savaşı, diğer yanda ise ABD-Rusya savaşı... Bu durumda dünya, hiç olmadığı kadar 3. dünya savaşına yaklaşmış gözüküyor.

Öyle görünüyor ki İsrail’in bu durum karşısında geri adım atarak iki devletli bir çözüme gitmesi gerekiyor.

Yoksa İsrail’in haritadan silinip, yok olması işten bile değil.

Türkiye, batının aksine Hamas’ı terör örgütü olarak değil, varoluş mücadelesi veren, Filistin’in menfaatleri ve kurtuluşu için çalışan bir siyasal oluşum olarak görüyor.

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