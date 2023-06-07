Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir” ifadelerine yer verdi.
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