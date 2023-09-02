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Gündem Hakan Fidan, TEKNOFEST'te
Gündem

Hakan Fidan, TEKNOFEST'te

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:02:00 -
Hakan Fidan, TEKNOFEST'te

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Etimesgut Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e teknoloji ve bilim meraklılarının ziyaretleri sürüyor.

Fidan'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar alanda eşlik etti.

Bakan Fidan, organizasyonun 4'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak etkinliklere katıldı.

TEKNOFEST'i ziyaret eden vatandaşlar, Fidan ile fotoğraf çekildi.

Bakan Fidan ve Selçuk Bayraktar, alanda yer alan KIZILELMA'nın önünde fotoğraf çektirdi.
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