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Gündem Hakan Fidan Londra'da! Kritik görüşmeler gerçekleştirdi
Gündem

Hakan Fidan Londra'da! Kritik görüşmeler gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:07:00 -
Hakan Fidan Londra'da! Kritik görüşmeler gerçekleştirdi

Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere Londra'ya gitti.

Bakan Fidan Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi.

Fidan, Danimarka, İtalya, Almanya ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.

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