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Spor Hakan Çalhanoğlu imza atacağı takımı açıkladı
Spor

Hakan Çalhanoğlu imza atacağı takımı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 01:56:00 -
Hakan Çalhanoğlu imza atacağı takımı açıkladı

İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu yeni sezonda imza atacağı takımı ilan etti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacağı konuşulan yetenekli futbolcu, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme için anlaştığını ve yakında imza atacağını belirtti.

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkesinde oynanacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"Finalde olmak ayrı bir gurur"

Finalde olduğu için mutlu olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Bir Türk oyuncusu olarak finalde olmak ayrı bir gurur. Ama diğer tarafta da İlkay ağabeyimiz var biliyorum. İlkay ağabeyle daha görüşmedim ama o da Türk. Tabii ki Alman Milli Takımı için oynuyor ama yine o da kalbinde Türk. Yani iki Türk bu finali oynayacak, inşallah güzel bir final olur. İyi olan kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaya vardık"

Geleceği hakkında da konuşan Hakan, Inter ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya, "Evet, ben kontratımı uzatacağım, anlaştık bile. Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım. Ondan sonrasında da bakalım. Zaten bir anlaşmaya vardık. Dediğim gibi burada mutluyum. Kariyerim boyunca en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Bu benim ilk hedefim. Tabii ki sakatlık olmazsa inşallah. Dediğim gibi kontratım belli oldu. İlerleyen günlerde imzamı atacağım" dedi.

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