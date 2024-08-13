Hak ve hakikate adanan bir ömür! Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimizi dualarla andık

İki yıl önce tedavi gördüğü hastanede, 74 yaşında Hakk’a yürüyen İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, vefatının sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi. Küçük bir nalbur dükkânında kurduğu Cuma dergisi ve Akit gazetesini medya camiasının ‘Kutup Yıldız’ı haline getiren, özellikle 28 Şubat sürecinde vesayet odaklarına, postal yanlılarına ve İslâm düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele ile Müslümanların gönlünde taht kuran Akit Medya Gurubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimiz, dualarla anıldı.

Sevenleri kabri başına akın etti

Ömrünü İslam davası yolunda adayan Mustafa Karahasanoğlu Ağabey için bugün Edirnekapı Şehitliğindeki kabir başına anma töreni gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören merhum Karahasanoğlu Ağabey için edilen dualarla devam etti. Karahasanoğlu’nun kabri başındaki anma törenine Yeni Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali İhsan Karahasanoğlu, Mustafa Bey’in çocukları Ahmet Can Karahasanoğlu ve Halil İbrahim Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü Şafak Bozkurt, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi Zekeriya Say, Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Maden başta olmak üzere çok sayıda çalışma arkadaşları, akrabaları, dostları ve sevenleri katıldı.

Mustafa Karahasanoğlu ümmetin gür sesi idi

Karahasanoğlu’nun kabir başında edilen dualardan sonra açıklama yapan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, 74 yıllık ömrü boyunca hak dava uğruna mücadele etmiş, ve bu uğurda da bedel ödemiş bir şahsiyettir. Kendisi adalet timsali, merhamet timsali ve cesaret timsali bir kişiydi. Akit Medya Grubu’muzun da kurucularındandı. 1989 yılında Cuma Dergisi ile başlayan serüven, Vakit Gazetesi, daha sonra Akit Gazetesi, yeniakit.com.tr, Akit TV olarak yayınlarının devam etmesine vesile olmuştur. Tabi ki Mustafa Karahasanoğlu ümmetin gür sesi idi. Türk medyasında arkasında holdingi olmayan, herhangi bir grup olmayan tek başına mücadele veren örnek bir medya organının başındaydı. Burada inanmışlık söz konusu idi., cesaret söz konusuydu. Yanına aldığı bir avuç insanla Türk medyasına gerçekten vatanın, milletin din bayrak düşmanlarına meydan okurcasına bedel ödeyerek bugünlere gelmemizde vesile olmuştur kendisi. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Mustafa Karahasanoğlu ile uzun yıllar dava ve yol arkadaşlığı yapan Devlet eski Bakanı Hasan Aksay da Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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İslami kesimin cevap hakkını öne çıkarmıştır

14 yıl boyunca kendisiyle mesai arkadaşlığı yapan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, “Mustafa Bey bize örnek olurdu. İslami medyanın aslında kurumsallaşmasında en önemli isimlerden biridir Mustafa Karahasanoğlu. Daha öncesinde bölük pörçük yayın anlayışı vardı karşı tarafından gücüyle mukayese ettiğimizde. Karahasanoğlu, kurumsallaşmış, medyayı organize etmiş, İslami kesimin cevap hakkını öne çıkarmış, İslami kesimin yalanlarla boğulmaya çalışılan düşünce ekolünü, siyasetini bir araya toparlamıştı. Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah biz o bayrağ8 daha iyi noktalara taşıyalım diyoruz.“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, törene katılan hazirun akabinde Edirnekapı Mezarlığında medfun bulunan ve 31 Aralık 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı gezi sırasında Mescid-i Nebevi ziyaretinin ardından Hakk’a yürüyen merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya ile elim bir cinayete kurban giden Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’in kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Öte yandan, Akit Medya Grubu'nun mescidinde ikindi namazına müteakip Merhum Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimizi ve ebediyete intikal edenler için Hatim-i Şerif okunurken, ardında da dualar edildi.