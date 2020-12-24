  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hak-İş'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

Hak-İş'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Her platformda, sanatın her alanın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamayı, sanatçılarımızı ile 7'den 77'ye sanata gönül veren herkesi desteklemeyi ve onları teşvik etmeyi önemsiyoruz" - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Hak-İş olarak her alanda örnek ve özgün projeleri hayata geçirme iddiasındayız. Kültür ve sanat da bu alanların başında geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:25:34 -
Hak-İş'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Hak-İş'in "emek" temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller törenle sahiplerine verildi.

Yarışmamın ödül töreni için Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sınırlı sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Hak-İş ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, Konfederasyonun daha önce düzenlediği film yarışması ve ebru buluşmasını da Bakanlık olarak desteklediklerini vurguladı.

Hak-İş kültür ve sanat hayatına renk katan proje ve çalışmalarını desteklemekten ve Hak-İş ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yavuz, "Her platformda, sanatın her alanın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamayı, sanatçılarımızı ile 7'den 77'ye sanata gönül veren herkesi desteklemeyi ve onları teşvik etmeyi önemsiyoruz." dedi.

- "Örnek ve özgün projelerde iddialıyız"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, konfederasyon olarak, sanatın her alanına destek verdiklerini belirterek, Kovid-19 salgınına rağmen kültür ve sanat faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu topraklarının tarihi, kültürü, medeniyet anlayışı ve değerlerini ete kemiğe büründüren bir sendikal anlayışa sahip olduklarını ifade eden Arslan, "Hak-İş olarak her alanda örnek ve özgün projeleri hayata geçirme iddiasındayız. Kültür ve sanat da bu alanların başında geliyor. Çünkü kültür-sanat adeta emek ve su gibi insanların doğal bir ihtiyacıdır." diye konuştu.

Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise geleneksel olarak "emek" temalı kısa film yarışmaları düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl ilk kez aynı temayla fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya 600'ü aşkın eser için başvurulduğunu bildiren Odabaşı, "Yarışmayla, fotoğraf konusunda emek eksenli bakış açısını yerleştirmeyi ve bu kültürün oluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

- Birincilik ödülü "Dalgalanan Bayrağımız" eserine

Yarışmada, birincilik ödülü Sabahattin Özveren'in "Dalgalanan Bayrağımız", ikincilik ödülü Uğur Sağıroğlu'nun "Oltu Taşı", üçüncülük ödülü İlham Kazdal'ın "Emekçi Anne" adlı eserlerine verildi. Abdurrahman Çetin'in "Kamış biçen kadın" adlı eserleri ise Özel Ödüle layık görüldü.

Ödüllerin törenle eser sahiplerine verilmesinin ardından, yarışmada sergilemeye değer görülen 30 eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay