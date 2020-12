Hak-İş'in "emek" temalı fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: - "Her platformda, sanatın her alanın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamayı, sanatçılarımızı ile 7'den 77'ye sanata gönül veren herkesi desteklemeyi ve onları teşvik etmeyi önemsiyoruz" - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Hak-İş olarak her alanda örnek ve özgün projeleri hayata geçirme iddiasındayız. Kültür ve sanat da bu alanların başında geliyor"