HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze için Global SUMUD Filosu'na katıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör devleti İsrail'in soykırım yaptığı Gazze için Global SUMUD Filosu’na katıldı. Ömrünü emeğin hakkını savunmaya ve mazlumların sesi olmaya adayan Arslan; Türkiye kamuoyuna, büyük HAK-İŞ teşkilatına ve uluslararası sendikal harekete küresel bir destek çağrısında bulundu:

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Siyonist İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara, abluka politikalarına ve insani yardımların engellenmesine karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek amacıyla oluşturulan Global SUMUD Filosu’na katıldı.

Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ve beraberindeki vicdan gönüllüleri ile birlikte 14 Mayıs 2026 tarihinde Marmaris'ten hareket eden filo ile yola çıktı.

 

"Kardeşlerimizin sesi olmak için yola çıkıyoruz"

Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze halkının asla yalnız olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin sesi olmak, insanlığın vicdanını harekete geçirmek ve adalet çağrısını dünyaya duyurmak için yola çıkıyoruz."

 

Türkiye ve uluslararası sendikal harekete çağrı

Ömrünü emeğin hakkını savunmaya ve mazlumların sesi olmaya adayan Arslan; Türkiye kamuoyuna, büyük HAK-İŞ teşkilatına ve uluslararası sendikal harekete küresel bir destek çağrısında bulundu:

"Bu onurlu mücadelemize vereceğiniz kıymetli desteklerle yanımızda olmanızı bekliyorum. Gazzeli yetim çocukların, gözü yaşlı anaların sesinin tüm dünyaya duyurulmasına katkı verin."

HAK-İŞ: Filistin'in yanında olmaya kararlıyız

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalınmayacağı belirtilerek, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmaya, insanlık onurunu ve adaleti savunmaya kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ve filoda yer alan tüm aktivistlere hayırlı ve başarılı bir yolculuk temennisinde bulunuldu.

