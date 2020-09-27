  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız"
Aktüel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:08:04 -
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Arslan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Arslan, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız." vurgusunu yaptı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan açıklamada şunları kaydetti:

"Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan Hak-İş Konfederasyonu olarak, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan, bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Ermenistan'ın durdurulmasını ve hukuk tanımaz bir şekilde yaptıklarının hesabını vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, katliam ve saldırıların durdurulması konusunda görev almaya davet ediyoruz. Hak-İş olarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ederek, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti
Medya

Kuruluş Osman'da büyük değişim! Seyirci hemen fark etti

TRT'nin yeni sezonda ekrana getireceği Uyanış Büyük Selçuk dizisi Kuruluş Osman'ı da etkiledi. Diziler arasındaki sıkı yarış, ekrana daha ka..
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı