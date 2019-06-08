Hak-İş daha fazla dayanamadı! 11 Haziran'da resmen başlatılıyor

İsmail Uğur Yeniakit.com.tr

Seçimlerden önce Hak-İş’i ziyaret ederek belediyelerde çalışan emekçilere dokunulmayacağı sözü veren CHP yönetimi, seçim sonrası kazandığı belediyelerde verdiği sözü unutarak hukuksuz işten çıkarmalara ve sürgün cezalarına imza attı.

Hak-İş daha fazla dayanamadı

Yerel seçimler sonrası CHP’li belediyelerin çalışanlara yönelik baskılarıyla ilgili defalarca açıklamalar yapan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hukuksuz uygulamaları durdurma çağrısı yapan Hak-İş Konfederasyonu, CHP’li belediyelerin olumlu yönde adım atmaması üzerine eylem kararı aldı. Hak-İş Konfederasyonu, binlerce üye emekçisiyle 11 Haziran’da Bolu’dan Ankara’ya Emek ve Adalet Yürüyüşü başlatacak.

CHP Genel Merkezine kadar yürüyecekler

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 11 Haziran’da saat 12:00’de Bolu Belediyesi önünden başlatılacak eylemin, 22 Haziran’da CHP Genel Merkezi önünde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Arslan, eylemin özelde CHP’li Bolu Belediyesinden atılan işçiler genelde ise tüm CHP’li belediyelerde işçilere yönelik hukuksuz baskı ve işten çıkartmalara karşı bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekerek, eyleme HAK-İŞ'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçiler ile diğer belediyelerde iş akdi feshedilen binlerce işçinin katılacağını söyledi.