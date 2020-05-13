Hak-İş Başkanı Arslan'dan Engelliler Haftası açıklaması:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmalıdır. Kamu idaresi ve diğer çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam kotalarında eşit şartlar aranmalı, istihdamda kota sistemine uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arslan, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftanın, engelli bireylerin toplum ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarının, haklarının, taleplerinin ve beklentilerinin gündeme taşınması bakımından önemine işaret etti.

İnsanların tarih boyunca farklı coğrafyalarda ayrımcılık, ırkçılık, sosyal dışlanma ve toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya geldiğini ve bu nedenle ağır bedeller ödediğini anımsatan Arslan, "Bizim medeniyetimizde, inancımızda ve kültürümüzde aslolan insandır. Köklerimizde insanın cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, sağlık durumu, engellilik durumu sebep gözetmeksizin eşittir. Unutmamak gerekir ki, her insan potansiyel bir engelli adayıdır." değerlendirmesini yaptı.

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarının sağlanması ve toplumsal hayatta yaşamlarını sürdürebilecek alt yapının oluşturulması için çalışmalara destek olunması gerektiğine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş olarak her zaman 'emek en yüce değerdir' düsturu ile hareket etmekteyiz. Emeğin ve emeğini kazanmak için mücadele eden hiç kimsenin engeli olmamalı, emek mücadelesinde engelli bireyler daha fazla ve daha etkin yer almalıdır. Hak-İş olarak engeli bireylerin sosyal entegrasyonunun sağlanması, istihdama katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması konusunda tüm çalışmalara destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Konfederasyonumuz bünyesinde yaklaşık 6 bin engelli üyemiz bulunmaktadır. Engelli üyelerimize yönelik, konfederasyonumuz Hak-İş bünyesindeki Engelliler Komitesi aracılığıyla faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Engelli Komitemiz sosyal sorumluluk projelerinde de aktif yer almaktadır."

Arslan, ihtiyaç sahibi engelli üyelerin akülü sandalye ve tekerlekli sandalye gibi cihazlarının teminine yardımcı olduklarını, engelli bireyler için Hatıra Ormanı oluşturduklarını, üyeler içindeki engelli sporculara destek olduklarını, okullarda ve sevgi evlerinde kütüphane oluşturulmasına katkıda bulunduklarını, kitap kampanyalarına destek verdiklerini, yardım kampanyalarında aktif rol aldıklarını aktardı.

"Engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir." ifadesini kullanan Arslan, eşitlik ilkesi gereğinin tam olarak yerini bulabilmesi için engellilerin yaşamın tüm alanlarında desteklenmelerini talep ettiklerini bildirdi.

- "Üst düzey görevlerde engelli bireyler daha fazla yer almalı"

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının sağlanması için iş yaşamının yeniden düzenlenmesi gereğini vurgulayan Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar kolaylaştırılmalı, kendilerine ve ailelerine yönelik psiko-sosyal destekler artırılmalıdır. Hukuki, sosyal ve ekonomik olarak ele alınan her bir politika engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata entegrasyonunu artıracaktır. Çalışma hayatında yaşanan iş kazaları sonucu engelli durumuna düşen emekçilerin çalışma hayatından kopmadan çalışmaya devamını sağlama politikaların geliştirilmesini istiyoruz.

Bununla birlikte, engelli nüfusuna ilişkin olarak güncel verilere ulaşılamamaktadır. İstatistiklerin daha güncel bir şekilde yapılması, ülkemizin engelli profilinin daha net ortaya konması ve bu alanda çalışan kurumlara veri oluşturması bakımından son derece önemlidir. Tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmalıdır. Kamu idaresi ve diğer çalışma sektörlerinde uygulanan istihdam kotalarında eşit şartlar aranmalı, istihdamda kota sistemine uyulmalıdır. Ayrıca, kamu idaresinde, yerel yönetimlerde ve diğer yönetim kademelerinde üst düzey görevlerde engelli bireyler de daha fazla yer almalıdır."

Arslan, güçlü bir gelecek için engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer almasının önemli olduğunu, sosyal yardım ve desteklerin istihdamın önünde engel olmaması için engelli ve dezavantajlı vatandaşların özellikle özel sektörde istihdamını teşvik edecek düzenlemelerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin engelli bireyler için daha zor olduğuna dikkati çeken Arslan, salgınla mücadele sürecinde engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin yoğunlaştırılarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.



